После ДТП с автобусом в больницах Кубани остались 11 пострадавших

11 пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края проходят лечение в больницах региона. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщили в краевом оперштабе.

«В Темрюкской ЦРБ находятся 11 пациентов, получивших травмы в результате аварии с маршрутным автобусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три пациента находятся в анастезиолого-реанимационном отделении и одну пациентку в тяжелом состоянии доставили в краевую клиническую больницу № 1 Краснодара в сопровождении реаниматолога санавиации.

4 июня сообщалось, что микроавтобус выполнял рейс из Темрюка в поселок Приморский и попал в аварию в районе населенного пункта Голубицкая. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. По предварительным данным, мужчине стало плохо.

Позднее в тот же день стало известно о возбуждении уголовных дел Следственным комитетом. Там объяснили, что составом преступления являются оказание услуг ненадлежащего качества и нарушение правил дорожного движения.