Захарова указала главе МВД Германии на прослушку со стороны США

В ответ на заявление главы МВД Германии Нэнси Фрейзер о якобы угрозе прослушки со стороны российских спецслужб официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 5 июня напомнила, что обычно подобными вещами занимаются американцы.

«Нэнси Фейзер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

3 мая сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, в которых содержится информация о способах тайной связи с разведкой США. В частности, рекомендуется пользоваться браузером Tor и сервисом VPN, чтобы невозможно было определить локацию, а передача информации осуществлялась через зашифрованный канал доступа к веб-сайту управления.

15 апреля начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин рассказал о том, что спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи, чтобы прослушивать и блокировать их, а также рассылать ложные сообщения для дезинформирования населения России.

По его словам, специалисты государств-членов Североатлантического альянса активно используют «ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи».