Реклама
Прямой эфир
Мир
Мельник назвал отказ Германии в поставках Киеву оружия «историческим позором»
Мир
Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетехники на окраине Киева
Мир
Застрявшие на Шри-Ланке россияне вернулись в Москву
Мир
В Италии предрекли новые войны в Африке в случае невывоза зерна с Украины
Мир
Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Горловки
Происшествия
В Переславле-Залесском загорелся завод по производству елочных игрушек
Мир
Войска ВСУ за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Мир
В Гольмовском в результате обстрела ВСУ повреждены школы и детсады
Мир
Явка на референдум в Казахстане составила 43,7% за пять часов
Происшествия
Найденного на берегу моря жеребенка спасли в Приморье
Мир
В ФАО прогнозируют ухудшение продовольственной ситуации в мире в 2023 году

Захарова указала главе МВД Германии на прослушку со стороны США

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ответ на заявление главы МВД Германии Нэнси Фрейзер о якобы угрозе прослушки со стороны российских спецслужб официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 5 июня напомнила, что обычно подобными вещами занимаются американцы.

Товарищ шпион: как внук плантатора стал советским разведчиком
К 110-летию со дня рождения Кима Филби

«Нэнси Фейзер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

3 мая сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, в которых содержится информация о способах тайной связи с разведкой США. В частности, рекомендуется пользоваться браузером Tor и сервисом VPN, чтобы невозможно было определить локацию, а передача информации осуществлялась через зашифрованный канал доступа к веб-сайту управления.

15 апреля начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин рассказал о том, что спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи, чтобы прослушивать и блокировать их, а также рассылать ложные сообщения для дезинформирования населения России.

По его словам, специалисты государств-членов Североатлантического альянса активно используют «ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022