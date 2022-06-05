Украинские войска выпустили еще 15 снарядов по Донецку

Украинские войска продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в сторону Петровского района города было выпущено 15 снарядов калибром 122 мм.

Обстрел был зафиксирован в 13:30 (время совпадает с мск) со стороны населенного пункта Новомихайловка.

В 11:50 украинские войска с той же позиции выпустили в сторону Петровского района Донецка 5 снарядов такого же калибра. В 11:40 они выпустили в сторону этого района 15 ракет из БМ-21 «Град». В 11:20 представительство ДНР в СЦЦК зафиксировало еще один обстрел Петровского района города — украинские боевики выпустили 8 снарядов такого же калибра.

В 10:05 в сторону Петровского района прилетело еще 5 снарядов. А в 09:00 — 15 снарядов.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Данил Емельянов рассказал о последствиях обстрелов жилых кварталов города со стороны украинских боевиков — он показал поврежденные жилые дома и автомобили, превратившиеся в груду металла.

Также в субботу в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о пяти погибших и 20 пострадавших за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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