В Переславле-Залесском загорелся завод по производству елочных игрушек

В городе Переславль-Залесский в Ярославской области 5 июня произошел пожар на заводе по производству елочных игрушек. Площадь пожара составила около 300 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На данный момент идет горение двух зданий: 12 х 8 метров, 25 х 8 метров, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Угроза перехода огня на соседние здания отсутствует. Известно, что это уже второе возгорание на заводе за последние несколько лет — в первый раз пожар произошел в цехах.

4 июня стало известно, что при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве пострадали семь человек. По имеющейся информации, все пострадавшие госпитализированы. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 3 июня. Полная ликвидация пожара была зафиксирована в 12:32.

Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.