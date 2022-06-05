Украинские боевики захватили в Краматорске офис и машины ООН

Украинские боевики захватили офис Организации Объединенных Наций (ООН) в Краматорске. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Представители международной организации лишились офиса и 3-х служебных автомобилей с дипломатическими номерами. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — сообщает штаб теробороны в своем Telegram-канале.

10 марта штаб теробороны ДНР сообщал, что украинские боевики используют автомобили с символикой ООН для перевозки средств переносных зенитных ракетных комплексов.

Украинские радикалы уже захватывали офис ООН в Краматорске. В штабе теробороны республики также рассказали, что 3 марта ВФУ прибыли на базу представителей организации и отобрали у них автотранспорт. Кроме того, сообщалось, что в Харькове они похитили представителя ООН и увезли его в неизвестном направлении.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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