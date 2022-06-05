Более 300 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике в Норильске
Более 300 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике «Комсомольский» в Норильске. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил источник «Интерфакса».
«Пожар произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике. Проводится эвакуация более 300 горняков», — заявил он.
В управлении МЧС по Красноярскому краю подтвердили информацию об эвакуации.
«На одном из горизонтов произошло задымление погрузочно-доставочной машины», — также сообщили в ведомстве.
Информации о пострадавших не поступало. Работа на руднике приостановлена.
Утром 23 апреля сообщалось о взрыве на руднике «Гайский ГОК» под Оренбургом, в результате инцидента три человека погибли, 88 удалось эвакуировать. Как сообщили в правительстве региона, инцидент на руднике произошел в результате плановых взрывных работ.