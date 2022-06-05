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Компания McDonald's возобновила прием сотрудников на работу
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В Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛ
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Газета NYT призвала США избрать новую стратегию в вопросе поддержки Украины
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Испания готова поставить Украине танки Leopard и зенитные ракеты
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Войска ВСУ за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
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Явка на референдум в Казахстане составила 43,7% за пять часов
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В ФАО прогнозируют ухудшение продовольственной ситуации в мире в 2023 году

Брифинг Конашенкова

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