Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронетехники на окраине Киева

Российские военные уничтожили на окраине Киева поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия», — заявил Конашенков.

Ранее в этот же день военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке. Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о том, что в период с утра 4 по утро 5 июня войска Вооруженных формирований Украины (ВФУ) 62 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 641 единицу боеприпасов. В результате погибли пятеро, еще 24 ранены.

Украинские формирования повредили 46 домостроений в Петровском, Куйбышевском, Ворошиловском районах Донецка, Горловке (Калининский и Центрально-Городской районы), а также 14 объектов гражданской инфраструктуры.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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