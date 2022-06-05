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Украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 5 июня, уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Донецк подвергся артобстрелу. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция
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«Украина — это государство-террорист, тут на Донбассе другого названия для нее нет. Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, «Градов» и «Ураганов», — говорится в записи.

Там также указали на ведение украинцами боев с простыми жителями и инфраструктурой.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о том, что в период с утра 4 по утро 5 июня войска Вооруженных формирований Украины (ВФУ) 62 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 641 единицу боеприпасов. В результате погибли пятеро, еще 24 ранены.

Украинские формирования повредили 46 домостроений в Петровском, Куйбышевском, Ворошиловском районах Донецка, Горловке (Калининский и Центрально-Городской районы), а также 14 объектов гражданской инфраструктуры.

4 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. В результате этого инцидента загорелись жилые дома и автомобили. Из местных жителей пятеро погибли и 20 пострадали, получив травмы различной степени тяжести.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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