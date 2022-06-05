В США референдумы в Донбассе назвали фактором восстановления мира в регионе

В Донбассе может наступить мир после того, как в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР) пройдут референдумы о самоопределении. Такое предположение высказал в воскресенье, 5 июня, политический консультант Государственного департамента США Эдвард Люттвак в интервью немецкой газете Die Welt.

«Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики», — заявил он.

При этом Люттвак добавил, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.

1 июня глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий спрогнозировал проведение референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках в июле.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва не сомневается в возможности жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей самостоятельно определить судьбу своих регионов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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