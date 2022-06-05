Найденного на берегу моря жеребенка спасли в Приморье

Сотрудники МЧС Приморского края в воскресенье, 5 июня, спасли беспомощного жеребенка, которого нашли на берегу Японского моря в 30 километрах от села Максимовка.

«Новорожденного жеребенка, истощенного от голода, спасли сотрудники поисково-спасательного подразделения села Рудная пристань (город Находка). Отогрев и напоив жеребенка, спасатели передали его главе местного поселения. Сейчас с детенышем все хорошо, он находится на реабилитации в селе Амгу», — сообщила пресс-служба ведомства.

Жители села выразили спасателям искреннюю благодарность за отзывчивость и неравнодушие. Жеребенку дали имя «Спасатель».

27 сентября в подмосковном Ногинске, где за три недели до этого произошел взрыв газа, спасли пять кошек, собаку и попугая. В Сети также публиковалось видео с одним из спасенных котов. Домашнее животное сначала отвезли в ветеринарную клинику на обследование, после чего передали хозяйке.