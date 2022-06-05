Политолог Суздальцев: НАТО не поможет Польше в случае столкновения с Россией на Украине

Теоретическое столкновение сил Польши и России на Украине не приведет к началу боевых действий между РФ и НАТО. Такое мнение в беседе с «Украиной.ру» выразил политолог Андрей Суздальцев.

В пример он привел Фолклендскую войну — конфликт между Аргентиной и Британией 1982 года. Тогда Англия была членом НАТО, однако в конфликте участвовала самостоятельно.

«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», — заявил эксперт.

По его словам, Польшу, в случае начала Варшавой спецоперации на Украине, могут обеспечить всем необходимым, чтобы ее армия заменила разгромленные ВСУ.

15 марта вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию. Он отметил, что миссия «будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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