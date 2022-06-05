Реклама
Прямой эфир
Мир
Явка на референдуме в Казахстане составила 28,59%
Мир
В США заявили об отсутствии угрозы стране и ее союзникам от ракетных пусков КНДР
Мир
Япония направила КНДР протест в связи с ракетными пусками
Мир
Президент Казахстана назвал референдум возможностью исключить повтор январских событий
Армия
Российские военные вручили подарки и гумпомощь ветеранам под Харьковом
Мир
В Херсонской области заявили о возможном изъятии имущества сотрудников СБУ
Мир
В США испугались последствий решения Байдена по отправке РСЗО Киеву
Мир
В здании СБУ в Мариуполе обнаружили рекламные материалы блогера-националиста
Общество
В Крыму подготовили словарь по замещению англицизмов
Спорт
Тяжеловес Волков нокаутом победил Розенстрайка в турнире UFC
Мир
Запорожское казачество планирует вступить во Всероссийское казачье общество
Сюжет:

Газета NYT призвала США избрать новую стратегию в вопросе поддержки Украины

NYT: США пора избрать новую стратегию в вопросе поддержки Украины
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США в сложившейся ситуации вокруг Украины должны перестать оказывать ей финансовую помощь и поставлять оружие. Об этом написал в статье, опубликованной 4 июня в газете The New York Times, журналист Росс Даутхэт. Автор указал, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию и выбрать более разумный путь.

Донецк подвергся артобстрелу. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

По его мнению, в ближайшее время ситуация на Украине может перейти в стадию паузы. И в таких условиях Штатам нужно отказаться от масштабной поддержки Киева.

«В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения», — отметил Даутхэт.

США с начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса поставили Украине беспрецедентное количество различных вооружений и денег.

Так, 2 июня стало известно, что на Капитолийском холме уже растет обеспокоенность по поводу способности администрации президента США Джо Байдена должным образом регулировать огромные объемы наличных денег и тысячи единиц американского оружия, направляемых на Украину. В связи с этим конгресс потребовал от американского президента отчета о расходах на Украину.

Кроме того, в начале июня Байден анонсировал новые поставки Украине в рамках военной помощи. Он заявил, что Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Американский лидер отметил, что Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, комментируя решение США поставить Украине новые вооружения, что Вооруженными силами РФ были выведены из строя десятки единиц военной техники иностранного производства. Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают иностранное вооружение как орехи».

До этого, 2 июня, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022