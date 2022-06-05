Газета NYT призвала США избрать новую стратегию в вопросе поддержки Украины

США в сложившейся ситуации вокруг Украины должны перестать оказывать ей финансовую помощь и поставлять оружие. Об этом написал в статье, опубликованной 4 июня в газете The New York Times, журналист Росс Даутхэт. Автор указал, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию и выбрать более разумный путь.

По его мнению, в ближайшее время ситуация на Украине может перейти в стадию паузы. И в таких условиях Штатам нужно отказаться от масштабной поддержки Киева.

«В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения», — отметил Даутхэт.

США с начала российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса поставили Украине беспрецедентное количество различных вооружений и денег.

Так, 2 июня стало известно, что на Капитолийском холме уже растет обеспокоенность по поводу способности администрации президента США Джо Байдена должным образом регулировать огромные объемы наличных денег и тысячи единиц американского оружия, направляемых на Украину. В связи с этим конгресс потребовал от американского президента отчета о расходах на Украину.

Кроме того, в начале июня Байден анонсировал новые поставки Украине в рамках военной помощи. Он заявил, что Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Американский лидер отметил, что Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. Тогда же высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО против объектов, находящихся на территории России.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, комментируя решение США поставить Украине новые вооружения, что Вооруженными силами РФ были выведены из строя десятки единиц военной техники иностранного производства. Он отметил, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают иностранное вооружение как орехи».

До этого, 2 июня, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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