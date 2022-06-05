AT: решение Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит миру опасными последствиями

Отправка Вашингтоном на Украину ракет средней дальности может привести к непредсказуемым негативным последствиям для международной системы безопасности, учитывая, что администрация действующего президента США Джо Байдена «последовательно и старательно подливает масло в огонь». Такое мнение высказал 2 июня военный эксперт Фрэнсис Семпа в статье для American Thinker.

По его словам, факт, что американский лидер постоянно делает заявления, которые на следующий день опровергаются Белым домом, вызывает у граждан и союзников США по меньшей мере недоумение. Однако в разгар специальной военной операции в Донбассе подобные действия могут быть откровенно опасными.

Включение в пакет военной помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS может быть опасным для территории самой России, так как этот тип оружия может с невероятной точностью сбивать ракеты на расстоянии до 80 км.

1 июня Байден сообщил о готовности отправить Киеву новый пакет военной помощи, который включит в себя РСЗО HIMARS. Позднее в Вашингтоне сообщили о том, что получили от украинской стороны заверение в отсутствии планов нанести удары по территории России. Все выстрелы, произведенные на территории Украины, будут расцениваться Штатами как оборонительные.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times акцентировал внимание на некорректности подобного рода заявлений, так как любое оружие подвергается злоупотреблениям одной из сторон боевых действий.

1 июня российское Минобороны назвало существующим риск использования ракетных систем по территории РФ с расчетом на провокацию российских сил.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».