Жительница Канады умерла во время пешей прогулки по Большому каньону

Мелани Гудин, 41-летняя жительница Оттавы (Канада), во время своей пешей прогулки по Большому каньону в американском штате Аризона умерла из-за долгого нахождения под палящим солнцем и высокой температуры. Об этом 2 июня сообщили в Службе национальных парков.

Женщина шла вдоль тропы Ангелов, когда внезапно почувствовала ухудшение самочувствия. Она отправила запрос в местное управление с жалобой на свое состояние. Через какое-то время туристка перестала выходить на связь, тогда прибывшие спасатели инициировали сердечно-легочную реанимацию, однако спасти Гудин не удалось.

«Поисково-спасательный персонал Службы национальных парков (NPS) отреагировал и оказал помощь в проведении реанимационных мероприятий. Все попытки реанимировать этого человека оказались безуспешными», — говорится в пресс-релизе.

Там отметили, что путешественница выбиралась из реки Колорадо, до которой она дошла в тот же день. В службе указали на то, что общая протяженность проделанного женщиной пути составила 20 миль (чуть более 32 км), в то время как температура в Большом каньоне только в тени колебалась от 94 до 104 градусов по Фаренгейту (35–40 градусов Цельсия).

Служба национальных парков порекомендовала грамотно рассчитывать путь и свои силы, а также запасаться большим количеством воды.

29 марта 2019 года во время экскурсии по Большому каньону турист попытался сделать селфи и разбился насмерть. Погибший был туристом из китайского Макао, ему было около 50 лет. Путешественник приехал в Национальный парк Большого каньона с туристической группой из Гонконга. Несчастный случай произошел на смотровой площадке скалы Игл-Рок, которая похожа на расправившего крылья орла.