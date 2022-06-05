Две школы и крытый рынок повреждены после обстрела в Донецке

Две школы и крытый рынок повреждены после обстрела в Донецке

2022-06-05 09:02:08

2022-06-05 09:02:08

2022-06-05 09:02:08

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