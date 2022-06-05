В селе в Еврейской автономной области мужчина пострадал при взрыве газового баллона

В трехэтажном жилом панельном доме поселка Николаевка Еврейской автономной области (ЕАО) в 11:15 (04:15 мск) взорвался 50-литровый баллон газововоздушной смеси. На место оперативно приехали пожарные службы.

«В жилом доме поселка Николаевка разорвалась газовоздушная смесь в 50-литровом баллоне, установленном в нарушение требований пожарной безопасности. В настоящее время есть информация о пострадавшем мужчине (ожоги)», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по ЕАО.

Там также отметили, что остальных жителей дома успели эвакуировать. Степень тяжести ожогов пострадавшего выясняется.

1 июня в многоквартирном доме на улице Мира в подмосковных Мытищах произошел взрыв газа. Госпитализировали четверых, погибшим числится один житель.

Предположительно, в одной из квартир на третьем этаже взорвался бытовой газ. При взрыве одну из жительниц взрывной волной вынесло из квартиры на третьем этаже. В результате она скончалась. Еще двоих — мать и ее малолетнего ребенка — доставили в больницу. Жители дома были эвакуированы, его территория огорожена.