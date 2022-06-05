Число жертв пожара на контейнерном складе в Бангладеш достигло 15 человек

Число жертв пожара, произошедшего 4 июня на территории частного контейнерного склада с химикатами и другими веществами в городе Ситакунда на юго-востоке Бангладеш, возросло до 15. При этом, по словам начальника местной полиции Абулы Калам Азада, примерно 170 граждан пострадали.

«На данный момент 15 человек погибли. Около 170 человек пострадали, в том числе не менее 40 пожарных и 10 полицейских. Трое пожарных погибли», — процитировали полицейского в агентстве France Press.

Пожар начался приблизительно в 00:00 по местному времени (21:00 мск). В ходе работы спасательных служб произошел сильный взрыв, поэтому взять под контроль значительную часть возгорания удалось только в воскресенье утром. Причины пожара пока не установлены.

3 июня в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве произошел пожар, которому присвоили высший ранг сложности — № 5. Сообщалось, что в здании были заблокированы люди. Возгорание было потушено при участии свыше 340 человек и около 100 единиц техники. По последней информации, всего из бизнес-центра были эвакуированы 120 человек, спасены — 13, семерых пострадавших направили в больницы. По факту пожара столичная прокуратура начала проверку.