В здании СБУ в Мариуполе обнаружили рекламные материалы блогера-националиста

Вооруженные силы России в воскресенье, 5 июня, обнаружили в здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе листовки националистического проукраинского блогера, известного как Фашик Донецкий.

На флаерах было изображение черно-красного флага украинских националистов с фразой «Все будет, Украина» и подписью «Фашик Донецкий». Также были выявлены календари «Защищаем Украину вместе», «30 лет основания СБУ» и «Кодекс добродетели сотрудника Службы безопасности Украины».

На одной из стен военные обнаружили мишень с фотографией Игоря Стрелкова-Гиркина, который в 2014 году руководил отрядом обороны Донбасса.

18 мая сдавшиеся в плен боевики националистического формирования «Азов» показали свои татуировки.

Так, у одного из них на тыльной стороне ладони набита фраза «Каждому свое». Эта фраза пользовалась популярностью среди нацистов во времена Второй мировой войны. Ее использовали как девиз, изображенный над входом в концентрационный лагерь «Бухенвальд».

28 апреля сообщалось, что росгвардейцы нашли в школе в Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма, которые были созданы на основе методичек НАТО по ведению боев.

У националистов того же батальона в Марьинке 30 марта нашли книги о лидере нацистов Адольфе Гитлере и другую литературу националистического характера.

Помимо книг на базе также были обнаружены разброшенная военная и гражданская одежда, а также ящики с оружием, патронами и боеприпасами. Кроме того, на захваченном объекте были найдены форма с шевроном флага Германии, а также шевроны с флагом Великобритании.

29 марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский привел примеры проявления нацизма на Украине замгоссекретарю США Уэнди Шерман, которая отрицает существование украинских националистов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»