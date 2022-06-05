В Херсонской области заявили о возможном изъятии имущества сотрудников СБУ

Имущество, принадлежащее сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и судьям, которые выносят политически обоснованные решения, может быть конфисковано в Херсонской области. Об этом в воскресенье, 5 июня, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он уточнил, что конфисковано может быть только то, что появилось в собственности этих лиц в результате преступных действий в отношении граждан Украины.

«Есть предложение инициировать арест имущества сотрудников СБУ, которые сбежали, и судей, которые принимают незаконные решения, того имущества, которое они награбили у народа Украины», — заявил Стремоусов в беседе с ТАСС.

Стремоусов подчеркнул, что изъятое имущество планируется выдавать многодетным семьям и малообеспеченным людям.

«Вот это будут правильные санкции», — подытожил Стремоусов.

Накануне сообщалось, что украинские власти заблокировали банковские счета в Херсонской области. В военно-гражданской администрации области назвали это обкрадыванием населения.

Жители Херсонской области испытывают проблемы с получением украинских социальных выплат и зарплат. Так, 29 апреля экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что киевские власти перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам на территории региона. Решение властей Украины Журавко охарактеризовал как геноцид местного населения.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью, после чего была организована эвакуация мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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