Явка на референдуме в Казахстане составила 28,59%

Явка на референдум по поправкам в конституцию Казахстана за три часа голосования составила 28,59%. Соответствующее заявление 5 июня на своем официальном сайте опубликовала Центральная избирательная комиссия страны.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 28,59 % от общего количества граждан, включенных в списки», — сообщили в комиссии.

Референдум о внесении изменений в конституцию страны начался ранее 5 июня. Его необходимость лидер страны Касым-Жормат Токаев в середине марта обосновал тем, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Кроме того, Токаев назвал его залогом стабильности и неповторения кризисов, подобных январским событиям, в будущем.

Предложение о проведении референдума было внесено Токаевым 29 апреля. Внесенные на референдум поправки в случае принятия изменят статью 33 основного закона. Они сократят полномочия президента, усилят роль парламента, воссоздадут Конституционный суд и укрепят правозащитную сферу.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на газ в два раза. 4 января произошли беспорядки в Алма-Ате. Радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января президент Токаев принял отставку правительства. В Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. 9 января власти республики заявили о том, что ситуация в стране стабилизировалась.