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Эксперт допустил появление усиливающих заразность оспы обезьян мутаций

Эксперт Альтштейн допустил появление усиливающих заразность оспы обезьян мутаций
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Фото: TASS/Zuma
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Исключить вероятность появления мутаций, усиливающих заразность западноафриканского варианта оспы обезьян, не представляется возможным. Такое заявление в воскресенье, 5 июня, сделал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«Категорический отрицательный ответ на этот вопрос кажется мне легкомысленным, конечно, потому что мутации — это дело очень случайное, и исключить мутации, усиливающие вирус, на 100% невозможно», — пояснил специалист в беседе с ТАСС.

Однако, подчеркнул эксперт, вероятность таких мутаций очень низкая, особенно учитывая не очень большие масштабы вспышки этого заболевания.

Накануне врач-иммунолог Владислав Жемчугов указал, что оспа обезьян не несет опасности для россиян, так как болезнь протекает легко. В то же время он не исключил, что вирус уже мог проникнуть на территорию страны, так как россияне путешествуют в другие государства и могут «привезти» его оттуда. По словам специалиста, на один явный случай заражения обезьяньей оспой может приходиться еще 10, проходящих в скрытой форме.

31 мая глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил об отсутствии 100-процентной уверенности в способностях сдержать распространение оспы обезьян. Он предупредил, что скорость распространения в летний период может увеличиться. Страны массово отменяли множество коронавирусных ограничений, а значит, в жаркое время года пройдут фестивали с огромным скоплением людей.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии и Марокко. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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