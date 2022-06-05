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WP: Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

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Заявления об успехах российской армии в ходе спецоперации заставили ряд европейских союзников Украины паниковать и едва ли не ратовать за скорейшее достижение мира. Успокаивать их пришлось американскому лидеру Джо Байдену, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

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«Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта. Европейские лидеры, казалось, успокоились на этой неделе, договорившись ввести эмбарго на поставки российской нефти морем, в то время как Германия согласилась предоставить Украине мощные ПВО и танки», — написал он в статье, опубликованной 2 июня.

По мнению автора, от оптимизма по поводу упорного сопротивления украинских военных конфликт на Украине перешел в фазу, которая больше похожа «на долгую и изматывающую мясорубку Корейской войны», добавила «Газета.Ru».

Игнатиус привел высказывание ведущего военного историка Рика Аткинсон, который напомнил, что война обычно сводится к тому, что стороны соревнуются в проявлении воли.

«В этом случае тупиковая ситуация даст Украине время, ценой ужасных затрат, чтобы определить, хватит ли у нее воли дожить до тех пор, пока не появятся политически приемлемые условия. Тем временем мы можем надеяться, что Россия серьезно ослабнет как угроза и глобальный игрок», — сказал военный историк.

3 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники не заинтересованы в затягивании ситуации вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России. По его словам, американские власти с большим уважением относятся к гражданам РФ и не считают их своими врагами.

2 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт вокруг Украины «закончится за столом переговоров». Но при этом Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО, так как сложившаяся ситуация — это «борьба на истощение», в которой обе стороны несут потери, отметил он.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 мая, Генри Киссинджер заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки. По мнению 98-летнего дипломата, военные действия должны быть прекращены как можно скорее.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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