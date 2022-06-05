WP: Байден столкнулся с паникой у лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе

Заявления об успехах российской армии в ходе спецоперации заставили ряд европейских союзников Украины паниковать и едва ли не ратовать за скорейшее достижение мира. Успокаивать их пришлось американскому лидеру Джо Байдену, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта. Европейские лидеры, казалось, успокоились на этой неделе, договорившись ввести эмбарго на поставки российской нефти морем, в то время как Германия согласилась предоставить Украине мощные ПВО и танки», — написал он в статье, опубликованной 2 июня.

По мнению автора, от оптимизма по поводу упорного сопротивления украинских военных конфликт на Украине перешел в фазу, которая больше похожа «на долгую и изматывающую мясорубку Корейской войны», добавила «Газета.Ru».

Игнатиус привел высказывание ведущего военного историка Рика Аткинсон, который напомнил, что война обычно сводится к тому, что стороны соревнуются в проявлении воли.

«В этом случае тупиковая ситуация даст Украине время, ценой ужасных затрат, чтобы определить, хватит ли у нее воли дожить до тех пор, пока не появятся политически приемлемые условия. Тем временем мы можем надеяться, что Россия серьезно ослабнет как угроза и глобальный игрок», — сказал военный историк.

3 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники не заинтересованы в затягивании ситуации вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России. По его словам, американские власти с большим уважением относятся к гражданам РФ и не считают их своими врагами.

2 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт вокруг Украины «закончится за столом переговоров». Но при этом Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО, так как сложившаяся ситуация — это «борьба на истощение», в которой обе стороны несут потери, отметил он.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 мая, Генри Киссинджер заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки. По мнению 98-летнего дипломата, военные действия должны быть прекращены как можно скорее.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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