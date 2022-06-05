В Минобороны Австрии назвали задержку поставок оружия на Украину роковым просчётом Запада

Задержка с началом поставок оружия Украине — это роковой просчет Запада, который не позволяет доставить вооружения в зону конфликта в Донбассе вовремя. Такое заявление сделал военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер 4 июня.

Новые реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые Украине предоставили Германия и США, не смогут повлиять на взятие украинских сил в Донбассе в котел как минимум в течение 4-6 недель.

«Западные поставки оружия начались слишком поздно, и поэтому тяжелое вооружение не доставляется вовремя к месту назначения», — заметил австриец в в беседе с газетой Die Welt.

Кроме того, украинская армия испытывает проблемы с боевым духом и недостатком снабжения, что снижает ее эффективность.

«Есть информация, что украинские военные в Донбассе находятся в очень большом стрессе и проявляют признаки боевой усталости. Они жалуются на отсутствие оборудования», — заявил Райснер.

Действия российских войск, напротив, он назвал успешными, акцентируя внимание на превосходстве армии РФ в воздухе, а также эффективном и постоянном использовании высокоточного оружия и артиллерийских ударов в комбинации с пехотными атаками.

Все перечисленное, считает Райснер, делает промедление с поставкой западных РСЗО Украине роковым просчетом, который позволит России успешно осуществить поставленные в спецоперации по защите Донбасса задачи.

«С такой тактикой Россия выигрывает [в спецоперации по защите Донбасса], — подытожил он.

О поставках Украине РСЗО HIMARS стало известно 1 июня, когда президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Киеву. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование. В Белом доме также заявили, что якобы получили от Киева обязательства не использовать поставленное вооружение для нанесения ударов по территории РФ.

При этом в Верховной Раде Украины не исключили применение поставленных Америкой РСЗО по целям на территории России. Депутат Рады Чернев назвал военные объекты в РФ и самолеты в российском воздушном пространстве «легитимными целями для Украины».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России — бесполезно. По ее словам, на слова Зеленского и других западных лидеров «больше никто не ориентируется».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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