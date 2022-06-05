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Берлускони рассказал о сорванных попытках сделать Россию частью Запада

Экс-премьер Италии Берлускони: некоторые лидеры ЕС не дали сделать Россию частью Запада
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Фото: TASS/Zuma
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Некоторые лидеры стран-участниц Евросоюза мешали «перетянуть» Российскую Федерацию на сторону Запада. Об этом в своей статье для Il Giornale заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

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«В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь», — говорится в материале политика от 2 июня.

Берлускони не уточнил, о каких именно странах он говорит, но отметил, что если бы его план не был сорван, то ситуация в Европе и вокруг Украины сейчас была бы иной.

Политик ранее заявлял, что ситуация, развернувшаяся вокруг Украины, показала, насколько Запад изолирован от остального мира. Берлускони сказал, что в отличие от США и их партнеров большинство стран не стали осуждать российскую спецоперацию на Донбассе.

20 мая бывший премьер Италии сказал, что для урегулирования кризиса вокруг Украины следует убедить Киев в необходимости принять требования России. Он объяснил это тем, что мир должен быть достигнут как можно скорее, а поставки оружия Киеву Римом, делают Италию соучастником конфликта.

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