Некоторые лидеры стран-участниц Евросоюза мешали «перетянуть» Российскую Федерацию на сторону Запада. Об этом в своей статье для Il Giornale заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

«В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь», — говорится в материале политика от 2 июня.

Берлускони не уточнил, о каких именно странах он говорит, но отметил, что если бы его план не был сорван, то ситуация в Европе и вокруг Украины сейчас была бы иной.

Политик ранее заявлял, что ситуация, развернувшаяся вокруг Украины, показала, насколько Запад изолирован от остального мира. Берлускони сказал, что в отличие от США и их партнеров большинство стран не стали осуждать российскую спецоперацию на Донбассе.

20 мая бывший премьер Италии сказал, что для урегулирования кризиса вокруг Украины следует убедить Киев в необходимости принять требования России. Он объяснил это тем, что мир должен быть достигнут как можно скорее, а поставки оружия Киеву Римом, делают Италию соучастником конфликта.