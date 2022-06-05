Реклама
Прямой эфир
Мир
В Японии сообщили о падении ракеты КНДР вне исключительной зоны страны
Мир
Американский авианосец прибыл в Стокгольм для учений НАТО по «сдерживанию России»
Общество
Кинолог дал советы по прогулке с собакой в жару
Мир
В Ереване полицейские пострадали от использованных силовиками спецсредств
Мир
Елизавету II с платиновым юбилеем поздравили группа Queen и медвежонок Паддингтон
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 5 июня
Спорт
Тяжеловес Волков нокаутом победил Розенстрайка в турнире UFC
Происшествия
На съезде с МКАД опрокинулся грузовик
Культура
Кириенко поддержал идею создания школьных театров в РФ
Мир
В Эйфелеву башню ударила молния
Спорт
Тайсон посоветовал Макгрегору не биться с Фергюсоном
Сюжет:

Политолог Суздальцев заявил, что НАТО не вступится за Польшу в случае военной помощи Киеву

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

НАТО не станет поддерживать Польшу в случае ее гипотетического конфликта с Россией на территории Украины, заявил политолог Андрей Суздальцев порталу «Украина.Ру» 3 июня.

Без границ: полякам решили дать особый статус на Украине
Что означают равные права двух народов на территории одной страны

«На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее. Я напомню 1982 год, когда Великобритания вела свою войну с Аргентиной из-за Фолклендских островов. И Польша тоже может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку НАТО. Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», — сказал он.

Суздальцев добавил, что Польша может оказать Украине военную помощь в случае разгрома кадровых подразделений украинской армии, добавляет «Газета.Ru».

«В случае полной кадровой ликвидации ВСУ, перехода Украины на мобилизационный резерв и бегства украинского правительства в эмиграцию, Зеленский может попросить Варшаву о помощи», — предположил политолог.

По его мнению, Украину и Польшу давно пытаются слить в «некое союзное государство при явном доминировании Польши» с правами средневековой шляхты на украинской земле.

28 апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о том, что польская сторона планирует установить военно-технический контроль над западными областями Украины. Комментируя заявление Нарышкина, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов уточнил, что планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не первый год.

15 марта вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию. Он отметил, что миссия «будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами».

26 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал, что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022