Политолог Суздальцев заявил, что НАТО не вступится за Польшу в случае военной помощи Киеву

НАТО не станет поддерживать Польшу в случае ее гипотетического конфликта с Россией на территории Украины, заявил политолог Андрей Суздальцев порталу «Украина.Ру» 3 июня.

«На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее. Я напомню 1982 год, когда Великобритания вела свою войну с Аргентиной из-за Фолклендских островов. И Польша тоже может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку НАТО. Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», — сказал он.

Суздальцев добавил, что Польша может оказать Украине военную помощь в случае разгрома кадровых подразделений украинской армии, добавляет «Газета.Ru».

«В случае полной кадровой ликвидации ВСУ, перехода Украины на мобилизационный резерв и бегства украинского правительства в эмиграцию, Зеленский может попросить Варшаву о помощи», — предположил политолог.

По его мнению, Украину и Польшу давно пытаются слить в «некое союзное государство при явном доминировании Польши» с правами средневековой шляхты на украинской земле.

28 апреля глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о том, что польская сторона планирует установить военно-технический контроль над западными областями Украины. Комментируя заявление Нарышкина, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов уточнил, что планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не первый год.

15 марта вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию. Он отметил, что миссия «будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами».

26 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал, что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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