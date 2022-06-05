Япония направила КНДР протест в связи с ракетными пусками

Япония выразила протест властям КНДР в связи с запуском в воскресенье, 5 июня, баллистических ракет, сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Это угрожает миру и стабильности в регионе и международному сообществу и не может быть прощено», — приводит слова главы японского правительства газета Yomiuri Shimbun

Помимо этого, Кисида отдал приказ проанализировать последствия запусков северокорейских ракет, который Пхеньян осуществил в воскресенье.

В сообщении, опубликованном на сайте офиса премьера, подчеркивается важность предоставления людям «своевременной и достоверной» информации о случившемся. Кроме того, глава правительства потребовал обеспечить безопасность самолетов и морского транспорта, а также предусмотреть меры на случай «непредвиденных обстоятельств».

Ранее в этот день КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это уже 18-е ракетное испытание Пхеньяна с начала года. Японское министерство обороны объявило о пуске ракеты с территории КНДР в 9:14 по местному времени (3:14 мск), после чего в японском правительстве было созвано экстренное совещание для сбора информации и подтверждения ущерба.

Отмечается, что вероятно, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

О запуске Пхеньяном трех баллистических ракет также в сторону Японского моря сообщалось 25 мая. В Японии посчитали запуски сразу после визита президента США Джо Байдена и саммита QUAD прямой провокацией и выразили Северной Корее протест по дипломатическим каналам.

24 апреля сообщалось, что Япония и США запланировали совместные учения осенью 2022 года на северном японском острове Хоккайдо. Как указано в публикации Nikkei, целью учений является укрепление способности Японии и США «отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» на фоне российской спецоперации и военного усиления Китая.

В ответ на это официальная Москва предупредила Японию, что в случае расширения масштаба военно-морских учений США и Японии Россия примет ответные меры. По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, военно-морские учения Японии и США вблизи российской границы провоцируют рост напряженности в регионе.