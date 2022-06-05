Эксперт объяснил причины сохранения «худого мира» между Китаем и США

США и Китай до последнего будут стараться поддерживать «худые» мирные отношения, так как жесткие действия нежелательны для обеих сторон. Об этом 5 июня рассказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, Китай является вторым по значимости инвестором в госдолг США после Японии, а США, в свою очередь, — крупнейший рынок сбыта для Китая. Теоретически КНР может обвалить рынок американского госдолга, но тогда сама понесет существенные потери. США, со своей стороны, могут обвалить экспорт Китая, однако на данный момент сложно сказать, кто мог бы заменить китайских поставщиков на американском рынке.

Григорьев отметил, что по этим причинам, даже при жестко наступавшем на китайские позиции в экономике и политике предыдущем президенте США Дональде Трампе, взаимные санкции этих стран были очень далеки от тех, что введены против России.

Еще одним фактором поддержания «худого мира» экономист назвал «вторичность» китайской экономики по отношению к американской. Китай зависит от денег и технологий из Штатов.

Эксперт предположил, что Китай может осмелиться бросить вызов США только в том случае, если Штаты ослабнут настолько, что последствия этого будут уже не страшны.

На данный момент, говорит экономист, Соединенные Штаты имеют больше возможностей ослабить КНР с помощью поднятия процентных ставок, накачивания оружием Тайваня и блокировки доступа Китая к технологиям. Также Григорьев упомянул о создании США нового экономического партнера вместо КНР — Индии.

«Я думаю, что и Китай, и США постараются как можно дольше сохранять ситуацию «худого мира» и будут уклоняться от жесткого конфликта, даже если он будет носить только экономический характер», — подытожил Григорьев.

10 мая сообщалось, что администрация США допускает отмену некоторых таможенных пошлин на некоторые товары из Китая, введенных при Трампе, поскольку они являются неконструктивными. Пресс-секретарь Белого дома призвала рассматривать анализ тарифов отдельно от российско-китайских отношений.

15 апреля Китай призвал США прекратить все официальные контакты с Тайванем. По словам представителя министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, действия Соединенных Штатов противоречат принципу «одного Китая», а также принципам трех китайско-американских совместных коммюнике.