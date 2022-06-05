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Спикер парламента Венгрии Кевер заявил о проблемах с психикой у лидера Украины Зеленского

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Психическая адекватность президента Украины Владимира Зеленского вызывает сомнения, судя по его манере общаться с мировыми лидерами, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер телеканалу HirTV в субботу, 4 июня.

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«Сколько бы я ни наблюдал за событиями мировой политики <...>, не могу вспомнить, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи и попавшей в беду, осмелился выступать против кого-либо, подобно президенту Зеленскому, который выступил с критикой не только Венгрии, но и канцлера Германии. Обычно те, кому нужна помощь, склонны просить вежливо, конечно, бывает упрямо и настойчиво, но всегда просят. Никогда не требуют и уж точно не угрожают. Угрожают врагам. А тем, кого хотят заполучить в друзья, обычно не угрожают», — сказал он.

Кевер предположил, что причиной может быть «какая-то личная психическая проблема» украинского лидера и выразил недоумение, «что с этим можно сделать», добавила «Газета.Ru».

26 мая в офисе Зеленского обвинили ФРГ в поражениях вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина.

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

15 апреля первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что президент Украины Зеленский ведет себя нагло и «отвязно» по отношению к Европе. Он напомнил, как украинский лидер заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Евросоюз должен давать Киеву по $7 млрд в месяц на социальные выплаты и нужды, не считая поставок оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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