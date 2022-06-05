Путин сообщил о десятках уничтоженных российскими системами ПВО вооружений на Украине

Российский президент Владимир Путин охарактеризовал работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации по защите населения Донбасса и отметил их высокую эффективность в отражении ударов иностранной техники украинских вооруженных сил.

«Их (военную технику иностранного производства. — Ред.) наши системы ПВО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1» в субботу, 4 июня.

Так президент Путин прокомментировал решение США о поставках Украине очередного пакета военной помощи, о котором 1 июня сообщил американский лидер Джо Байден. Он объявил, что Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

3 июня была опубликована первая часть беседы с президентом РФ впервые с начала спецоперации. Тогда Путин рассказал о причинах глобального продовольственного и энергетического кризиса, а также о поставках украинского зерна.

Намерение США поставлять Украине РСЗО в Москве восприняли негативно. 2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в том, что обещание украинской стороны не использовать HIMARS против российских территорий будет исполняться.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. Так, 27 апреля Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она также указала, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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