WP сообщила об усилиях Байдена в борьбе с паникой ЕС из-за успехов РФ в Донбассе

Подавить панику среди союзников, испугавшихся издержек от российской спецоперации по защите Донбасса, — это неотложная задача для президента США Джо Байдена. Об этом пишет в своей статье колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Он обосновал это успехами России в ходе проведения спецоперации. Игнатуис отметил: реализация поставленных Москвой задач подтверждается в том числе президентом Украины Владимиром Зеленским, который сообщил, что Вооруженные силы России установили контроль над некоторыми территориями Донбасса.

«Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — написал обозреватель в своем материале, опубликованном 2 июня.

По его словам, в итоге главам европейских государств «вроде удалось взять себя в руки» и ввести эмбарго на импорт российской нефти морским путем, а Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт.

Кроме того, как подчеркнул Игнатиус, американский лидер на этой неделе приступил к «скрытому торгу с Россией, обозначив его контуры».

Ранее, 3 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его союзники не заинтересованы в затягивании ситуации вокруг Украины, чтобы «причинить боль» России. По его словам, американские власти с большим уважением относятся к гражданам РФ и не считают их своими врагами.

В тот же день телекомпания CNN сообщила о проведении Соединенными Штатами совместно с Великобританией и странами Евросоюза обсуждения возможных условий перемирия в Донбассе без непосредственного участия Украины.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 мая, Генри Киссинджер заявил, что западные страны должны отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а Киеву стоит пойти на территориальные уступки. По мнению 98-летнего дипломата, военные действия должны быть прекращены как можно скорее.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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