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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Красного Лимана

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана. Минобороны опубликовало кадры мероприятия в воскресенье, 5 июня.

«Конечно благодарны, спасибо вам большое за то, что вы нас защищаете, что оказывает помощь, спасибо вам большое и храни вас всех Бог. Вот сейчас тем более уже жара — ни света, ни воды, холодильники не работают, у людей продукты быстро портятся. Спасибо за то, что хоть чем-то, как-то помогаете», — говорит местная жительница Елена.

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Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили в освобожденный Красный Лиман несколько тонн продовольствия. В продуктовые наборы вошли крупы, консервы, макароны, масло и сладости. Это продовольствие поможет жителям пережить непростой период возвращения к мирной жизни.

Местные также рассказали, что после украинских националистов в городе нет электричества и водоснабжения, закрыты магазины, а отступающие боевики специально наносили удары из артиллерии по жилым строениям.

3 июня гуманитарную помощь городу Кременная в ЛНР, до сих пор подвергающемуся обстрелам националистов, передала Ростовская область. Благодаря переданной городу муке в местной пекарне теперь смогут обеспечить горожан свежим хлебом.

3 июня гуманитарную помощь городу Кременная в ЛНР, до сих пор подвергающемуся обстрелам националистов, передала Ростовская область. Благодаря переданной городу муке в местной пекарне теперь смогут обеспечить горожан свежим хлебом.

2 июня сотрудники Следственного комитета России привезли в Мариуполь гуманитарную помощь и раздали ее детям. Гуманитарная акция была организована в двух локациях города. Множество родителей вместе со своими детьми пришли на мероприятие и поблагодарили следователей за подарки.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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