Капитан сборной Уэльса не будет извиняться за победу над Украиной

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл в субботу, 4 июня, накануне стыкового матча с Украиной за право участия в чемпионате мира по футболу в Катаре, заявил, что в случае победы не станет извинятся перед украинцами.

«Как бы ужасно это ни звучало, нет. Поскольку это игра в футбол, и это соревнование, в которое мы тоже хотим попасть», — ответил спортсмен на вопрос журналиста Sky Sports, принесет ли он извинения Украине, если Уэльс положит конец ее надеждам на участие в мундиале.

По его словам, воскресная игра с Украиной — это шанс для валлийцев впервые за 64 года попасть на чемпионат мира.

При этом Бейл подчеркнул, что «драконы» будут в этой встрече самой популярной командой на стадионе, и это главное.

Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 по мск. Победитель попадет на чемпионат мира 2022 года в Катаре в группу B вместе с Англией, Ираном и США.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Из-за этого сборная России не смогла участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Кроме того, 19 мая стало известно, что российские арбитры не назначены на мундиаль в Катаре. Представители ФИФА также отметили, что впервые в истории матчи мужского турнира обслужат арбитры-женщины.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.