Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Китая оценил приоритеты США по объему военных инвестиций
Мир
Байдена с супругой эвакуировали из-за нарушения самолетом закрытой зоны
Мир
Папа римский Франциск подтвердил свое желание побывать на Украине
Мир
Эрдоган выдвинут кандидатом от Народного альянса на выборы президента в 2023 году
Мир
Варшава подтвердила подготовку седьмого пакета антироссийских санкций
Мир
В США назвали эскалацию ситуации вокруг Украины катастрофой для инфраструктуры НАТО
Происшествия
В Волгоградской области пропал восьмилетний ребенок
Общество
Число пострадавших при пожаре в бизнес-центре в Москве достигло семи
Мир
CNN назвал отношение Африки к РФ дипломатической победой Путина
Мир
Валенса предложил распустить ЕС и создать его снова без Польши и Венгрии
Общество
Заблудившиеся в лесу Бурятии женщины самостоятельно вышли на базу отдыха

Капитан сборной Уэльса не будет извиняться за победу над Украиной

0
Фото: Global Look Press/AFLO/Mutsu Kawamori
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл в субботу, 4 июня, накануне стыкового матча с Украиной за право участия в чемпионате мира по футболу в Катаре, заявил, что в случае победы не станет извинятся перед украинцами.

CAS в разрез: сможет ли российский футбол оспорить санкции ФИФА и УЕФА
До отмененных матчей «Спартака» в Лиге Европы и национальной сборной в стыках к ЧМ-2022 остаются считаные дни

«Как бы ужасно это ни звучало, нет. Поскольку это игра в футбол, и это соревнование, в которое мы тоже хотим попасть», — ответил спортсмен на вопрос журналиста Sky Sports, принесет ли он извинения Украине, если Уэльс положит конец ее надеждам на участие в мундиале.

По его словам, воскресная игра с Украиной — это шанс для валлийцев впервые за 64 года попасть на чемпионат мира.

При этом Бейл подчеркнул, что «драконы» будут в этой встрече самой популярной командой на стадионе, и это главное.

Матч запланирован на 5 июня, начало — в 19:00 по мск. Победитель попадет на чемпионат мира 2022 года в Катаре в группу B вместе с Англией, Ираном и США.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Из-за этого сборная России не смогла участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Кроме того, 19 мая стало известно, что российские арбитры не назначены на мундиаль в Катаре. Представители ФИФА также отметили, что впервые в истории матчи мужского турнира обслужат арбитры-женщины.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022