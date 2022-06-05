Блок НАТО не поддержит Польшу в конфликте с Россией в том случае, если Польша введет на территорию Украины войска. Такое заявление сделал политолог Андрей Суздальцев.

«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее. Я напомню 1982 год, когда Великобритания вела свою войну с Аргентиной из-за Фолклендских островов. И Польша тоже может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку НАТО. Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», — сообщил политолог в беседе в беседе с изданием «Украина.Ру» 3 июня.

Он также предупредил о риске потери политической независимости для Украины в том случае, если киевское правительство после разгрома украинских националистов попросит Варшаву о помощи. Суздальцев напомнил, что уже сейчас были приняты многие решения, которые направлены на «слияние Украины и Польши в некое союзное государство», в котором будет доминировать Польша, а польские граждане получат права «шляхты» на территории соседа.

Об угрозе территориальной целостности и политической независимости Украины от Польши известно с 28 апреля, когда глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о том, что польская сторона планирует установить военно-технический контроль над западными областями Украины.

31 мая представитель Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков заявил, что захват западной части Украины Варшавой является вероятным сценарием с учетом истории Польши. В тот же день глава российского Совбеза Николай Патрушев констатировал то, что Польша ужа начала принимать меры по отторжению украинских территорий в свою пользу. Он же 26 апреля заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств.