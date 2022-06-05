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Женщина погибла из-за прошедших во Франции проливных дождей

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Vincent Isore
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Во французском городе Руане из-за сильных гроз, принесших с собой проливной дождь и град, погибла женщина. Об этом в субботу, 4 июня, сообщила радиостанция France Bleu.

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По ее информации, погибшей было около 30 лет и ее унесло дождем, обрушившимся на департамент Приморская Сена на северо-западе страны.

«По нашим сведениям, она могла оказаться в ловушке под машиной, рядом с вокзалом, на улице Верте. Затем она утонула», — заявили на радио.

Отмечается, что в результате разгула стихии пострадал 31 муниципалитет департамента, а 292 дома остались без электричества.

В настоящий момент в 50 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень метеоопасности в связи с грозами. Сильно пострадали Бретань, юго-запад страны и центр Валь-де-Луар.

«Сегодня мои мысли обращены к жертвам непогоды, обрушившейся на всю страну, и спасательным командам, которые провели сотни операций», — написала в Twitter премьер-министр Франции Элизабет Борн, пообещав пострадавшим поддержку правительства.

В субботу вечером в Париже отменили концерты на фестивале We Love Green, который как ожидалось посетит 40 тыс. зрителей. Закрыты парки, сады, скверы и кладбища.

Ранее, 3 июня, на западе Кубы два человека погибли из-за последствий сильных дождей. Один человек пропал без вести. По данным властей, всего проливные дожди на западе Кубы вызвали 61 оползень и сильное наводнение в 23 районах. В Гаване эвакуированы более 1 тыс. жителей.

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