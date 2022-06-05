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Жители Донецка рассказали «Известиям» об обстреле города

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Жители Донецка, пострадавшего от артиллерийских ударов со стороны украинских радикалов 4 июня, рассказали «Известиям» об обстреле города.

Хозяин одной из квартир, пострадавшей от обстрела, сообщил о том, что в момент повреждения квартиры украинской ракетой они находились на даче. Снаряд повредил окна, уничтожил балкон и кондиционер. Кассета от боеприпаса реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» застряла внутри помещения на потолке.

Квартира другого пострадавшего от обстрелов боевиков была полностью разрушена. Мужчина сообщил, что видел машины скорой помощи возле дома, где живет, почти сразу после того, как произошел обстрел.

«Минут 15 назад мы собирались ложиться спать. Услышали грохот такой сумасшедший. Забежали в коридор, пригнулись. Два «прилета», видать, было слышно. Стекла посыпались на кухне, в зале, дом дрожал. Вышли на улицу, вот такая ситуация… Три дня назад школу разбомбили, стекла повылетали у половины дома, общежитие вот без стекол. А этот [артиллерийский удар пришелся] конкретно в наш дом. Вон, практически вся квартира [разрушена]», — поделился пострадавший.

4 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщило об артиллерийском ударе от украинских неонацистов по двум районам в центре Донецка. В результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили. По итогу происшествия 20 человек пострадали и пять погибли.

В этот же день стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»: 20 в сторону Киевского района, 40 — в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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