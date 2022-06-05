В Ереване полицейские пострадали от использованных силовиками спецсредств

Двое полицейских пострадали во время применения спецсредств против митингующих 3 июня. Соответствующее заявление появилось 4 июня на официальном сайте полиции Армении.

Отмечается, что решение применить специальные средства против протестующих было принято из-за агрессивных действий участников протеста — неподчинения требованиям сотрудников правопорядка, а также нападения на полицейских. Для пресечения незаконных действий со стороны манифестантов были применены специальные звуковые и световые средства, в результате которых правоохранители получили легкие травмы.

Полиция Армении отдельно уточняет, что в ходе столкновения с протестующими всего пострадало 45 сотрудников органов правопорядка.

В Армении с 17 апреля продолжаются антиправительственные акции, шествия и митинги. Протестующие выступают против позиции главы страны Никола Пашиняна, который 14 апреля заявил о необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

4 июня в ходе протестных акций пострадало 50 человек, один из них попал в медучереждение в тяжелом состоянии. В ведомстве уточнили, что по состоянию на 23:00 (22:00 мск) 4 июня в больницы обратились 36 сотрудников полиции, 16 гражданских лиц. Также сообщается, что в ходе демонстраций задержали 11 человек.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.