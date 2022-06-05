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Блокадница из Донецка рассказала о начале трудового пути после войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Выжившая в блокадном Ленинграде Лора Ганич более 30 лет работает клиническим лаборантом в Донецке. С мужем — военнослужащим она поездила по городам СССР, пока не узнала, что в донецкой больнице есть вакансия лаборанта, рассказала она «Известиям» в субботу, 4 июня.

«Мне было пять лет. Но запомнилось мне, как на санках возили покойников, завернутых в простыни. Как потом мы — свою бабушку. У нас бабушка пролежала месяц в холодной комнате, чтобы за нее хлеб получать. А потом — в простынь. Специальный хоздвор там около Невы было, и туда свозили покойников», — поделилась она воспоминаниями о блокадном Ленинграде.

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Лора вспомнила, как ходила в детский сад и старалась что-нибудь съестное сберечь для трехлетнего брата, который от слабости не мог ходить. Спрятанное у нее всё время кто-то отбирал или воровал, а она плакала, что не может принести брату поесть. Помнит, как ходили за водой на Неву, как люди падали на улицах от голода, порой замертво.

В блокадном городе семья Лоры прожила 1,5 года. После того, как мать женщины ослабла настолько, что не могла работать, их эвакуировали в Киргизию. Мать работала в детском доме, дети были при ней. В 1944 году они вернулись в Ленинград, Лора в девять лет пошла в школу, окончила семь классов, после чего поступила в Первое Ленинградское медучилище. В вечерней школе окончила курс общеобразовательной школы.

«После училища меня направили на работу в Институт экспериментальной медицины, в отдел вирусологии. Там я работала лаборантом», — добавила она.

Общий рабочий стаж Ганич — 65 лет, из них 32 года она работает в Донецке. О том, как сложился ее профессиональный путь и как ей до сих пор удается работать, невзирая на возраст, Лора рассказала «Известиям» во второй части своей истории.

Медицинские работники в Донбассе продолжают работать в тяжелых условиях. 30 мая «Известия» побеседовали с медиком из Тувы Конгаром Кылан-оолом, который приехал в Донбасс добровольцем. Мужчина служит в военном подразделении и оказывает помощь раненым на поле боя.

Также корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 24 мая показал работу медицинской роты Народной милиции Луганской Народной Республики. В ней пациентов лечат от осколочных и пулевых ранений, а также болезней, приобретенных в полевых условиях.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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