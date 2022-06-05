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Замглавы МИД Польши Яблоньский: ЕС начал работу над 7 пакетом санкций против России

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Страны Евросоюза (ЕС) начали процесс согласования седьмого пакета санкций против России. Об этом в субботу, 4 июня, в интервью «Польскому радио» сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

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Дипломат подтвердил этот факт, отвечая на вопрос, приступил ли Европарламент к работе над седьмым пакетом ограничительных мер.

«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю прежде всего о Газпромбанке», — подчеркнул политик.

Помимо этого, по словам Яблоньского, необходимо ввести эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в РФ и использоваться Москвой в собственной промышленности. Он также указал, что ведется работа в направлении конфискации российских активов в Европе.

При этом напомнил, что многие страны ЕС решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые конвертируются в рубли.

Ранее, 2 июня, страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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