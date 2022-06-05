Власти США обеспокоены возвращением сторонников ультраправых идей, воюющих в рядах украинских боевиков в конфликте в Донбассе. Об этом 31 мая сообщило издание The Grayzone.

Портал ссылается на документ Погранично-таможенной службы США, который оказался в распоряжении и был опубликован некоммерческой организацией Property of the People. В нем говорится, что федеральные власти США боятся возвращения американских ультраправых деятелей, находящихся на Украине в рядах украинских неонацистов.

Кроме того, в документе отмечается неспособность американских властей контролировать ситуацию вокруг Украины, а также опасение федеральных властей тем, что их собственные радикалы приобретут опыт боевых действий в конфликте в Донбассе.

«Какую подготовку иностранные боевики получают в Украине, что они могли бы распространиться в базирующихся в США ополченцах и белых националистических группах?» — приводит издание цитату из документа.

При этом, отмечает The Grayzone, сами власти и лояльные им СМИ замалчивают масштабы проблемы, приводя в пример публикацию портала Politico, в которой выводы упомянутого документа преуменьшаются и дискредитируются по причине «переклички с одним из главных пропагандистских тезисов Кремля».

Иностранные наемники из США и других стран участвуют в конфликте в Донбассе на стороне украинских радикалов с момента начала Россией спецоперации по защите региона. В частности, 15 мая аппарат руководителя Республики Чечня сообщил о том, что семеро американских наемников было уничтожено в Рубежном в ходе столкновения с российскими военными. Среди ликвидированных был уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк, о ликвидации которого как «представителя американских спецслужб» сообщали в социальных сетях.

При этом среди иностранных наемников, работающих вместе с украинскими неонацистами, наблюдаются ультраправые взгляды. Так, 4 июня газета Libération сообщила о связи убитого под Харьковом французского наемника Вильфрида Блерио с неонацистскими группировками.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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