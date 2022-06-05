ВСУ в боях за Северодонецк потеряли до 90% личного состава

В боях за Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) украинские боевики несут тяжелые потери — в некоторых подразделениях они составили до 90% личного состава — и отступают. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подразделения ВСУ (Вооруженных сил Украины — Ред.), понеся критические в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска», — заявил он.

По его информации, киевские власти отдали приказ заминировать в Северодонецке на предприятии «Азот» контейнеры с селитрой и кислотой, чтобы задержать наступление российских войск, создав зоны химического заражения.

Как указал Мизинцев, в случае реализации задуманной провокации Киев планирует возложить на российскую сторону вину в техногенной экологической катастрофе, широко осветив это в западной и украинской прессе.

2 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что силы республики контролируют все населенные пункты на своей территории, кроме Северодонецка и Лисичанска. Он подчеркнул, что специальная военная операция по защите Донбасса на территории ЛНР идет по плану.

1 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о совместном с ВС РФ контроле уже свыше 70% территории Северодонецка. Он отметил, что взятие города под полный контроль ожидается в ближайшее время.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»