В центре Рима участники митинга начали собирать подписи за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы расследовать военные преступления, совершенные боевиками Украины в Донбассе с 2014 года. Об этом рассказал организатор манифестации, глава политической организации «Единая Италия» Амедео Авондет.

Он подчеркнул, что митинг проводился за выход страны из НАТО и прекращение накачивания Украины вооружениями.

«Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», — сказал Авондет «РИА Новости».

Сообщается, что участие в акции приняли около 1000 человек несмотря на жаркую погоду в +33 градуса.

Организатор демонстрации выразил твердое убеждение, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован с привлечением ООН при условии, что «Россия снова будет включена в международную политику».

Накануне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация, развернувшаяся вокруг Украины, показала изолированность стран Запада от остального мира. Политик отметил, что, кроме США и их союзников, остальные страны отказались осуждать Россию за спецоперацию по защите Донбасса.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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