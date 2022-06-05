В ДНР сообщили о гибели пяти человек в результате обстрелов со стороны ВСУ

Жертвами обстрелов со стороны боевиков Украины стали пять жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), еще 20 ранены. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, удары были нанесены по четырем районам Донецка и по городу Горловка. В Ворошиловском районе ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе один ребенок. В Петровском районе погибли три человека, трое ранены. Два человека пострадали в Куйбышевском районе. Еще два погибли в районе Ясиноватский. В Горловке ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Ранее в этот день военкор «Известий» Родион Северьянов сообщил о серии взрывов в центре Донецка. Приблизительно в 21:10 вечера по центру города был нанесен массированный артиллерийский удар. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщили, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.

Тогда же стало известно, что украинские войска пустили в сторону Донецка 60 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» — 20 в сторону Киевского района, 40 в сторону Петровского, где в результате обстрела погибла пожилая женщина.

Также украинские войска пустили в сторону Петровского района более 50 снарядов калибром 122 мм. Последний был зафиксирован представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в 15:00 (время совпадает с московским) со стороны населенного пункта Красногоровка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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