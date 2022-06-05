На съезде с МКАД опрокинулся грузовик

На съезде с Московской кольцевой автодороги (МКАД) по направлению к Калужскому шоссе в тоннеле опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы.

Сообщается, что в результате происшествия повреждена отделка стен тоннеля и, вероятно, коммуникации, проложенные по стене.

На месте аварии работают оперативные службы.

Движение в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе было временно перекрыто, однако на данный момент оно полностью восстановлено, сообщили в ведомстве.

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