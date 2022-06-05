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На съезде с МКАД опрокинулся грузовик

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Фото: telegram/Дептранс. Оперативно
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На съезде с Московской кольцевой автодороги (МКАД) по направлению к Калужскому шоссе в тоннеле опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы.

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Сообщается, что в результате происшествия повреждена отделка стен тоннеля и, вероятно, коммуникации, проложенные по стене.

На месте аварии работают оперативные службы.

Движение в тоннеле на съезде с внутренней стороны МКАД в сторону Калужского шоссе было временно перекрыто, однако на данный момент оно полностью восстановлено, сообщили в ведомстве.

8 мая грузовик со щебнем перевернулся и упал на легковой автомобиль на МКАД. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение.

14 апреля в ГИБДД перечислили пять самых распространенных правонарушений среди автомобилистов. В топ попали превышение скорости от 20 до 40 км/ч, нарушение правил применения ремней безопасности и нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.

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