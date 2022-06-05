Во Франции раскрыли связь убитого в Донбассе наемника с ультраправыми элементами

Убитый в Донбассе 32-летний наемник украинского интернационального легиона Вильфрид Блерио мог быть связан с ультраправыми группировками. Об этом 4 июня сообщила французская газета Libération.

По данным издания, информация о связи Блерио с правыми радикалами появилась от аккаунтов в соцсетях, принадлежащих членам неонацистской группировки Misanthropic Division (запрещенная в РФ экстремистская организация), которые охарактеризовали погибшего как «французского легионера, человека, всю свою жизнь боровшегося с большевизмом и антифашистами».

Помимо этого, издание опубликовало фотографию наемника, на которой он изображен в футболке с символикой и лозунгами украинских националистов.

Информация о гибели французского наемника во время боевых действий в Донбассе появилась 3 июня и был подтверждена французским министерством иностранных дел. Как уточнялось, что «солдат удачи» погиб во время артиллерийского обстрела в Харьковской области.

С момента начала спецоперации России по защите мирного населения Донбасса со стороны Украины в конфликте участвуют иностранные наемники. При этом 14 марта Киев приостановил набор французских наемников после того, как Вооруженными силами РФ было ликвидировано до 180 иностранных солдат, прибывших на Украину.

Присутствие иностранных наемников было обнаружено и среди плененных украинских боевиков, укрывавшихся на «Азовстали», о чем 21 мая сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Кроме того, 2 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о об уничтожении сотен иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, с помощью высокоточного оружия. Часть из них была ликвидирована на поле боя, часть — во время прохождения ими дополнительной подготовки в лагерях украинских радикалов.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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