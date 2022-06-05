В Эйфелеву башню ударила молния

Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже около 18 часов (19:00 мск) в субботу, 4 июня, сообщил телеканал BFMTV.

Фотограф Кулик Бертран успел сделать несколько кадров башни во время разбушевавшейся в историческом центре Парижа — регионе Иль-де-Франс — непогоды. На фото, которые он выложил в Twitter, — свинцово-сизое небо рассечено надвое ярким лучом удара молнии, который будто исходит из пиковой части Эйфелевой башни.

На сайте парижской достопримечательности указано, что за год молния бьет в конструкцию около пяти раз. Удары молнии не представляют опасности для посетителей и никак не вредят строению.

Непогода в регионе продлится до середины воскресенья. Синоптики предупредили об «оранжевом» уровне опасности из-за гроз, которые могут сопровождаться проливными дождями с градом и сильными порывами ветра.

1 мая молния ударила в самолет, выполнявший рейс Газиантеп–Стамбул. Это вызвало панику на борту, и пилот принял решение вынужденно приземлиться в аэропорту Аданы, не долетев до Стамбула.