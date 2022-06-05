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Кириенко поддержал идею создания школьных театров в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство просвещения приняло очень правильное решение о необходимости создания театра в каждой российской школе, заявил в субботу, 4 июня, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на фестивале «Школьная классика» в Псковской области.

«Уже 7 тыс. школьных театров приняли участие во второй «Школьной классике». Это говорит о том, что для ребят это важно, им это интересно. Это на совершенно другой уровень выводит изучение российской литературы и понимание российской культуры. Конечно, это крайне важно», — сказал он.

Кириенко подчеркнул, что задачей государства и взрослых по отношению к юному поколению — передать наследие русской культуры не в формате музейной ценности, а как живое творчество.

«Школьный театр требует соавторства и сотворчества. Они, соприкасаясь с этим, добавляют к тому, что они прочитали, что им рассказали педагоги, частичку своей души. Я вас уверяю, что для каждого из этих ребят эти произведения, которые они сейчас играли, на всю жизнь остаются глубоко в сердце», — поделился он.

В поселке Пушкинские Горы состоялись финальные показы спектаклей проекта «Школьная классика». Мероприятие проходит в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в перспективе ведомство намерено способствовать развитию школьных театров. Дни Пушкинской поэзии и русской литературы будут проходить в Псковской области до 6 июня.

Ранее, 2 июня, на вручении первой Национальной премии интернет-контента Сергей Кириенко назвал главное качество лауреатов. По его словам, интернет невозможно отделить от жизни людей, настолько прочно он вошел в жизнь современников. Поэтому тех, кто создает значимый контент о человеческих ценностях, необходимо поддерживать.

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