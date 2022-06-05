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Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Россией

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу, 4 июня, заявил в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», что именно Запад запретил Украине продолжать переговоры с Россией после встречи в Стамбуле в конце марта.

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«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день [после переговоров] Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — приводит слова главы российского МИД «Газета.Ru».

По словам Лаврова, Украина является «разменной монетой», инструментом в руках прежде всего США и Великобритании.

Глава внешнеполитического ведомства также указал, что англо-саксонский коллектив, который сейчас возглавил Запад, управляет украинцами в качестве инструмента сдерживания России.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс Москвы и Киева не вселяет уверенности на результативный конец, так как украинская сторона постоянно меняет свою позицию.

22 апреля Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций застопорились. По его словам, Москва до сих пор не получила ответа от Киева на свои предложения.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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