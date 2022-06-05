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Из-за ДТП в Беслане скончался смотритель кладбища «Город Ангелов»

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Фото: ТАСС/Афонина Елена
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Смотритель мемориального кладбища «Город Ангелов», на котором похоронены жертвы теракта в школе №1 Беслана в 2004 году, погиб после автомобильной катастрофы. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в администрации Правобережного района.

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Касполат Рамонов проводил на кладбище большую часть времени, присматривая за могилами погибших в теракте. В трагедии тогда погибла его дочь Марианна.

Мужчина скончался на 56-м году жизни после того, как несколько недель назад попал в ДТП и был госпитализирован. Похороны Рамонова состоятся 5 июня, передает ГТРК «Алания».

Отряд террористов численностью более 30 человек захватили школу №1 Беслане Республики Северная Осетия-Алания 1 сентября 2004 года. Тогда вооруженные боевики в течение трех дней удерживали в здании 1128 человек. Всё это время у детей, их родителей и учителей не было ни еды, ни воды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети. Ранения получили 810 заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и военнослужащих.

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