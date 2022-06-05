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Блокадница из Донецка рассказала о работе в местной медлаборатории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительница Донецка, блокадница Ленинграда Лора Ганич, работающая в донецкой больнице лаборантом, 4 июня рассказала «Известиям» о своем опыте работы сотрудником медицинских учреждений.

Общий рабочий стаж Ганич составляет 65 лет. Из них 32 года она работает в Донецке. До этого вместе с мужем-военнослужащим женщина успела пожить в Якутске, Куйбышеве и на севере России, где работала сотрудником бактериологической лаборатории и фельдшером.

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В Донецке она сначала полгода работала простым санитаром, но после того, как узнала о наборе специалистов в , начала работать там.

«Приехали мы сюда (в Мариуполь — Ред.) с севера. Поменяли Ленинград на Донецк по состоянию здоровья мужа, и сначала я устроилась на санэпидстанцию, ведь я же не могу не работать. Там я работала даже санитаркой полгода. Потом я узнала, что здесь требуются лаборанты, и пришла сюда (в лабораторию — Ред.). Оказывается, я сюда прихожу, а здесь все свои. Удивляются, что я в таком возрасте работаю», — поведала Ганич.

По ее словам, она намерена работать, «пока ноги носят», потому что не представляет себя без своей работы и боится оставаться в одиночестве.

«А что еще? Работу я знаю свою, работаю нормально. Я одинокий человек, мне дома страшно сидеть. Одиночество — сами знаете, как это страшно, от своих близких или кого-то. Поэтому я работаю. Пока ноги носят, буду работать. Ум у меня работает нормально, память у меня нормальная, что характерно — зрение без очков, так что всё нормально», — рассказала женщина.

Медицинские работники в Донбассе продолжают свою работу, несмотря на напряженную обстановку в регионе. Так, 30 мая «Известия» побеседовали с медиком из Тувы Конгаром Кылан-оолом, который приехал на Донбасс добровольцем. Мужчина служит в военном подразделении и оказывает помощь раненым на поле боя.

Также корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 24 мая показал работу медицинской роты Народной милиции Луганской Народной Республики. В ней пациентов лечат от осколочных и пулевых ранений, а также болезней, приобретенных в полевых условиях.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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